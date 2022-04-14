Названы продукты, помогающие продлить молодость кожи

Как сообщает Food NDVT, по мере того, как человек становится старше, все процессы в организме начинают замедляться, что влияет на выработку коллагена.

Коллаген – это важный белок, который используется для создания соединительной ткани, которая, в свою очередь, удерживает вместе все другие ткани. Коллаген присутствует в костях, суставах, крови, мышцах и хрящах. Это самый важный белок для здоровой кожи, так как он придает ей эластичность и силу. Рупали Датте

Продукты, которые влияют на выработку коллагена:

творог;

мясо;

рыба;

тофу.

В этих продуктах содержатся необходимые аминокислоты.

Как рассказала диетолог, в цитрусовых, помидорах и перце содержится витамин С, который является мощным антиоксидантом и помогает коже дольше сохранить молодость.