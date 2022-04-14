09:17 14.04.2022
Названы продукты, помогающие продлить молодость кожи
Фото: pxhere
Диетолог Рупали Датте назвала ряд продуктов, которые влияют на выработку коллагена. Уменьшение количества коллагена приводит к морщинам, а также влияет на ломкость и хрупкость костей, передает Zakon.kz.
Как сообщает Food NDVT, по мере того, как человек становится старше, все процессы в организме начинают замедляться, что влияет на выработку коллагена.
Коллаген – это важный белок, который используется для создания соединительной ткани, которая, в свою очередь, удерживает вместе все другие ткани. Коллаген присутствует в костях, суставах, крови, мышцах и хрящах. Это самый важный белок для здоровой кожи, так как он придает ей эластичность и силу. Рупали Датте
Продукты, которые влияют на выработку коллагена:
творог;
мясо;
рыба;
тофу.
В этих продуктах содержатся необходимые аминокислоты.
Как рассказала диетолог, в цитрусовых, помидорах и перце содержится витамин С, который является мощным антиоксидантом и помогает коже дольше сохранить молодость.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.