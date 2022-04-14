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11:00 14.04.2022

Что произойдет, если пить воду с лимоном ежедневно — исследование

лимон, вода, напиток, здоровье Фото: pixabay
Бытует мнение, что вода с лимоном натощак несет большую пользу для организма. Но важно помнить, что у частого употребления любого продукта есть свои плюсы и минусы, передает Zakon.kz.

Ученые провели исследование, узнав, что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день, пишет Eat This, Not That.

  1. Иммунитет станет крепче. Сок, полученный из одного лимона, содержит 18 граммов витамина С (норма для взрослых – от 75 до 130 миллиграммов в сутки). Вода с лимоном поможет обеспечить организм некоторым количеством этого витамина.

  2. Усилится отрыжка. Связано это с тем, что показатель кислотности в лимонах – от двух до трех. Цитрусовые могут вызвать изжогу и привести к раздражению воспаленного горла.

  3. Снизится вероятность появления камней в почках. Объясняется это тем, что при употреблении воды с лимоном соль лимонной кислоты взаимодействует с кальцием. При этом именно в лимоне больше всего из всех цитрусовых подобной соли.

  4. Организм будет защищен от обезвоживания. При добавлении лимонного сока в воду жидкость увеличивается в объеме. А это хорошо для организма.

  5. Эмаль зубов будет стираться. Такой эффект будет от любого кислого напитка. При стирании эмали зубы становятся более чувствительными, на них появляются кариозные полости. Подобное может произойти и из-за газированной воды, если пить ее ежедневно.

  6. Сердце и сосуды станут лучше. Правда, как показали результаты исследования, для этого в воду надо добавить еще чеснок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Анастасия Жданова
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