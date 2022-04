Что произойдет, если пить воду с лимоном ежедневно — исследование

Ученые провели исследование, узнав, что будет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день, пишет Eat This, Not That.

Иммунитет станет крепче. Сок, полученный из одного лимона, содержит 18 граммов витамина С (норма для взрослых – от 75 до 130 миллиграммов в сутки). Вода с лимоном поможет обеспечить организм некоторым количеством этого витамина. Усилится отрыжка. Связано это с тем, что показатель кислотности в лимонах – от двух до трех. Цитрусовые могут вызвать изжогу и привести к раздражению воспаленного горла. Снизится вероятность появления камней в почках. Объясняется это тем, что при употреблении воды с лимоном соль лимонной кислоты взаимодействует с кальцием. При этом именно в лимоне больше всего из всех цитрусовых подобной соли. Организм будет защищен от обезвоживания. При добавлении лимонного сока в воду жидкость увеличивается в объеме. А это хорошо для организма. Эмаль зубов будет стираться. Такой эффект будет от любого кислого напитка. При стирании эмали зубы становятся более чувствительными, на них появляются кариозные полости. Подобное может произойти и из-за газированной воды, если пить ее ежедневно. Сердце и сосуды станут лучше. Правда, как показали результаты исследования, для этого в воду надо добавить еще чеснок.