Ученые создали чип, который позволяет хранить солнечную энергию 18 лет

Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science. По словам ученых, созданная ими концепция позволяет получать энергию Солнца, накапливать ее и хранить сроком до 18 лет.

Мы научились использовать солнечную энергию для производства электроэнергии независимо от погоды, времени суток, сезона или географического положения. Руководитель исследования Каспер Мот-Поулсен

Технология базируется на молекуле углерода, водорода и азота, которая меняет форму при контакте с солнечным светом. Затем данный изомер можно хранить в жидком состоянии в течение длительного периода времени. Спроектированный учеными ультратонкий чип высвобождает энергию.

Ученые подчеркнули, что данная технология позволит заменить классические батареи и солнечные элементы. Созданная замкнутая система работает без выбросов углекислого газа.