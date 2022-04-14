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10:36 14.04.2022

Ученые создали чип, который позволяет хранить солнечную энергию 18 лет

солнце, солнечная энергия Фото: piqsels
Международная группа ученых создала чип, который позволяет накапливать и хранить энергию Солнца. Данная разработка открывает путь к созданию самозаряжающихся гаджетов, передает Zakon.kz.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science. По словам ученых, созданная ими концепция позволяет получать энергию Солнца, накапливать ее и хранить сроком до 18 лет.

Мы научились использовать солнечную энергию для производства электроэнергии независимо от погоды, времени суток, сезона или географического положения. Руководитель исследования Каспер Мот-Поулсен

Технология базируется на молекуле углерода, водорода и азота, которая меняет форму при контакте с солнечным светом. Затем данный изомер можно хранить в жидком состоянии в течение длительного периода времени. Спроектированный учеными ультратонкий чип высвобождает энергию.

Ученые подчеркнули, что данная технология позволит заменить классические батареи и солнечные элементы. Созданная замкнутая система работает без выбросов углекислого газа.

Анастасия Стативкина
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