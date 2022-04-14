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Законодательство РК
11:03 14.04.2022

Лжеполицейский украл телефон в Нур-Султане

лжеполицейский Фото: polisia.kz
В Нур-Султане лжеполицейский украл телефон. Его задержали и проверяют причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы, передает Zakon.kz.

В ходе расследования установлено, что в дневное время мужчина, заметив, что из аптеки выходят двое молодых людей, представился сотрудником полиции.

Лжеполицейский сказал, что они похожи на подозреваемых в совершении преступления, попросил сесть в машину. После чего он увез их на пересечение пр. Женис и ул. Молдагулова, где начал осматривать их карманы. Обнаружив у одного из них в куртке лекарственный препарат «Трамадол», под угрозой задержания и доставки в отдел полиции он пытался выманить у них денежные средства. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Как сообщили в ведомстве, у потерпевших не оказалось достаточной суммы, и тогда он предложил им поехать на рынок, где якобы в ломбарде работает его супруга. Приехав на место, потерпевшие оставили в залог сотовый телефон стоимостью 70 тыс. тенге, договорившись, что заберут гаджет через день.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Анастасия Стативкина
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