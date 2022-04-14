Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:47 14.04.2022

План мероприятий в области прав человека и верховенства закона разработали в Казахстане

план мероприятий по правам человека в Казахстане Фото: primerminister.kz
Министерство юстиции разработало проект постановления правительства РК «Об утверждении Плана дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона», сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает следующие мероприятия:

  1. Ликвидация дискриминации в отношении женщин. Планируется выработать механизмы предотвращения наказания в отношении женщин и детей.

  2. Продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин. Предусматривается проработка вопроса о расширении представленности женщин в общественных и деловых советах, а также консультативно- совещательных структурах при государственных органах и квазигосударственном секторе (не менее 30%).

  3. Право на свободу объединения. Предусматривается дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики в отношении профсоюзов и разрешения трудовых конфликтов, в том числе, с учетом рекомендаций Международной организации труда.

  4. Права человека в отношении лиц с инвалидностью.

  5. Права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.

  6. Обеспечение прав жертв торговли людьми.

  7. Права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев.

  8. Совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МЮ РК Казахстан
В Казахстане не будет военного парада
13.04.2022
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Строительство АЭС в Казахстане: идут исследовательские работы
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все