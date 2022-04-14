План мероприятий в области прав человека и верховенства закона разработали в Казахстане
В частности, план предусматривает следующие мероприятия:
Ликвидация дискриминации в отношении женщин. Планируется выработать механизмы предотвращения наказания в отношении женщин и детей.
Продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин. Предусматривается проработка вопроса о расширении представленности женщин в общественных и деловых советах, а также консультативно- совещательных структурах при государственных органах и квазигосударственном секторе (не менее 30%).
Право на свободу объединения. Предусматривается дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики в отношении профсоюзов и разрешения трудовых конфликтов, в том числе, с учетом рекомендаций Международной организации труда.
Права человека в отношении лиц с инвалидностью.
Права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.
Обеспечение прав жертв торговли людьми.
Права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев.
Совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 апреля.