План мероприятий в области прав человека и верховенства закона разработали в Казахстане

В частности, план предусматривает следующие мероприятия:

Ликвидация дискриминации в отношении женщин. Планируется выработать механизмы предотвращения наказания в отношении женщин и детей.

Продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин. Предусматривается проработка вопроса о расширении представленности женщин в общественных и деловых советах, а также консультативно- совещательных структурах при государственных органах и квазигосударственном секторе (не менее 30%).

Право на свободу объединения. Предусматривается дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики в отношении профсоюзов и разрешения трудовых конфликтов, в том числе, с учетом рекомендаций Международной организации труда.

Права человека в отношении лиц с инвалидностью.

Права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения.

Обеспечение прав жертв торговли людьми.

Права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев.