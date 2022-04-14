Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги холдинга «Байтерек»

Как отмечено на сайте АО НУХ «Байтерек», прогноз по долгосрочным рейтингам холдинга, а также прогноз по эмитенту остается на уровне «Cтабильный» в соответствии с суверенным рейтингом.

Подтверждение рейтингов эмитента АО НУХ «Байтерек» отражает его прочные институциональные и финансовые взаимосвязи с государством. Холдинг играет важную роль в содействии экономического развития страны и служит каналом государственного финансирования в рамках ключевых государственных программ.

Холдинг высоко интегрирован с государством благодаря 100 % владению группы холдинга и участия в бизнес-деятельности холдинга «Байтерек», включая контроль над финансовыми показателями и утверждение ключевых показателей.