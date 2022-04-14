14:00 14.04.2022
Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги холдинга «Байтерек»
Фото: АО «НУХ» Байтерек»
12 апреля 2022 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги АО «НУХ» Байтерек» на уровне «Baa2», сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте АО НУХ «Байтерек», прогноз по долгосрочным рейтингам холдинга, а также прогноз по эмитенту остается на уровне «Cтабильный» в соответствии с суверенным рейтингом.
Подтверждение рейтингов эмитента АО НУХ «Байтерек» отражает его прочные институциональные и финансовые взаимосвязи с государством. Холдинг играет важную роль в содействии экономического развития страны и служит каналом государственного финансирования в рамках ключевых государственных программ.
Холдинг высоко интегрирован с государством благодаря 100 % владению группы холдинга и участия в бизнес-деятельности холдинга «Байтерек», включая контроль над финансовыми показателями и утверждение ключевых показателей.