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Законодательство РК
11:53 14.04.2022

Главного эколога осудили за взятку в Актюбинской области

эколог, взятка Фото: Zakon.kz
В городском суде города Актобе огласили приговор: экс-руководитель областного Департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки, передает Zakon.kz.

Экс-руководителю областного Департамента экологии назначен штраф в размере 12 млн тенге. Вместе с тем он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Нуржан Аккул 19 декабря прошлого года, будучи руководителем Департамента экологии Актюбинской области, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тыс. тенге от директора субъекта предпринимательства. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

Взятку Нуржан Аккул получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство.

Ирина Лукичева
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