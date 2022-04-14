Ильин ответил сенаторам на критику о плохой подготовке к паводкам

Сегодня нашей основной задачей является недопущение человеческих жертв и минимизация рисков подтопления в населенных пунктах. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Министр заявил, что угроза паводковой ситуации снята в 340 населенных пунктах, минимизированы риски еще в 385. При этом потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов.

В этом году выдано 346 предупреждений о неготовности населенных пунктов к паводкам, из которых были устранены 304. Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились: несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, неготовность запасов инертных материалов. Юрий Ильин

Глава МЧС добавил, что, несмотря на принимаемые меры, есть факты, когда местные исполнительные органы игнорируют вопрос финансирования противопаводковых мер за счет местных бюджетов.

Также одной из проблем, с которой мы сталкиваемся при обеспечении противопаводковой защиты населенных пунктов, является расположение жилых домов в водоохранных зонах и полосах. К примеру, в текущем году в Караганде произошло подтопление придворовых территорий трех домов, расположенных в водоохранной зоне, причем их построили после определения данной зоны. Юрий Ильин

Кроме того, не завершен вопрос переселения жителей из паводкоопасных и водоохранных зон вблизи Актобе в связи с их отказом от переезда и строительства домов на новых земельных участках. Наряду с этим необходимо проводить своевременный ремонт и строительство гидротехнических сооружений.

В текущем году, согласно предварительному прогнозу Казгидромета, паводковый период должен был проходить без осложнения ситуации. Этому способствовало малое количество снегозапасов. Однако с приходом весны произошло обильное выпадение снежных осадков. В последующем резкое потепление климата привело к интенсивному снеготаянию, формированию притока талых вод из степи и осложнению паводковой ситуации в пяти регионах страны: в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях. Юрий Ильин

Вместе с тем в ряде регионов причинами подтопления населенных пунктов является человеческий фактор.

Всего с начала паводкового периода по республике талыми водами подтоплены 192 жилых и 78 дачных домов, три социальных объекта в 11 населенных пунктах. Работы по отведению воды полностью завершены. Юрий Ильин

Министр уточнил, что, несмотря на масштабные подтопления, ликвидация и оповещение населения проведены своевременно, человеческих жертв не было. Всего эвакуировано 1595 человек, из них 15 размещены в пунктах временной эвакуации, 1580 вернулись домой.

Паводковый период продолжается, министерством принимаются все необходимые меры по недопущению гибели людей и минимизации ущерба. Юрий Ильин

Глава МЧС заверил, что по итогам прохождения паводкового периода 2022 года ведомством будет проведен детальный анализ причин и условий, способствовавших возникновению чрезвычайных ситуаций в регионах, с соответствующими выводами и предложениями. Результаты будут рассмотрены у премьер-министра с участием заинтересованных государственных и местных исполнительных органов.