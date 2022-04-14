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13:09 14.04.2022

Не срывайте: красавцы-первоцветы расцвели в парке «Бурабай»

Бурабай, весна, цветы Фото: Instagram.com/parkburabay
В Национальном природном парке «Бурабай» началось цветение первоцветов. На странице в Instagram сотрудники парка опубликовали фотографии и обратились с просьбой не срывать цветы, сообщает Zakon.kz.

Флора национального парка весьма разнообразна и составляет 754 вида растений, из которых 21 вид занесен в Красную книгу Казахстана.

Как отметили в парке, серия весенних первоцветов относится к редким исчезающим видам растений (ядовиты).

Сотрудники с сожалением отмечают, что некоторые, увидев первые цветы, к сожалению, срывают их.

Огорчает то, что люди даже не подозревают, что потом на этом месте уже не вырастут красавцы-первоцветы, т.к. для развития луковиц необходимо, чтобы цветок прошел полный цикл от распускания до увядания и формирования семян. К ним нужно относиться максимально бережно, стараться не наступать и уж тем более не срывать! Сделайте лучше фотографию и сохраните флору.Национальный парк «Бурабай»

В Коргалжынском государственном природном заповеднике также сообщили о первых цветах - тюльпанах и подснежниках. И обратились с просьбой бережно относиться к природе.

Анастасия Московчук
Акмолинская область Бурабай
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