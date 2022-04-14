Астролог предупредил об опасности грядущего полнолуния

Полнолуние – по-настоящему магическое время с точки зрения астрологии, которое хранит много энергии и возможностей. Астролог Сабина Хакимова предупредила, что уже с 13 апреля люди начали ощущать его трансформационную силу. По ее словам, полнолуние дает большой ресурс для положительных перемен в жизни.

Самое оптимальное время для дружеских встреч, рискованных дел, подписания любых контрактов и соглашений. Все будет складываться хорошо. Из-за активности нервной системы и всего организма в целом у человека могут начаться проблемы со сном. Астролог Сабина Хакимова

Астрологи говорят, что в полнолуние можно наладить личную жизнь. В то же время могут возникать и конфликты – эмоциональный фон раскален до предела.

Старайтесь избегать ссор с близкими. Не совершайте важные действия в спешке, чтобы не наделать бед. Вспыльчивым людям нужно быть крайне осторожными. Ситуации, при которых они смогут выйти из себя, будут их преследовать на каждом шагу. Чтобы не наделать глупостей, таким людям следует особенно следить за циклами Луны, и особенно за полнолунием. Владея такой информацией, вы с легкостью сможете держать себя в руках и гасить свой пыл. Сабина Хакимова

Обстоятельства вокруг нынешнего полнолуния дополняет то, под каким влиянием звезд проходит 2022 год.