В Казахстане утвердили сроки действия врачебно-консультативной комиссии
Врачебно-консультативная комиссия создается в медицинской организации для экспертизы временной нетрудоспособности, принятия решения по вопросам направления пациента на оказание высокотехнологичной медицинской услуги, трансплантации органов (части органа) или тканей (части ткани) человека, направления пациентов на медико-социальную экспертизу, направления ребенка на обучение на дому при установлении наличия у него заболевания, контроль, мониторинг, оценка эффективности и решение вопросов обоснованности бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.
ВКК создается приказом руководителя медицинской организации. Состав, количество членов, порядок работы и график работы ВКК утверждаются приказом руководителя медицинской организации.
В состав ВКК входят председатель, члены комиссии и секретарь.
Документ также предусматривает сроки действия заключений врачебно-консультативной комиссии.
К примеру, заключение о состоянии здоровья пациента со сведениями о наличии или отсутствии индивидуальной непереносимости к лекарственному средству, в том числе с определением нуждаемости пациента в дополнительных видах помощи и уходе, действует 6 месяцев, а о наличии полученных повреждений здоровья пациента в результате несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, а также при установлении профессионального заболевания, степени их тяжести – три месяца.
Кроме того, документ содержит список заболеваний, при которых показано обучение на дому.
Среди таких заболеваний:
злокачественные новообразования различных органов при длительной иммуносупрессивной терапии;
апластические анемии при длительной иммуносупрессивной терапии;
болезни сердца, сопровождающиеся стойкой сердечной недостаточностью 2 и 3 стадии;
сахарный диабет I типа тяжелой степени в стадии декомпенсации;
детский церебральный паралич и другие виды параличей различной этиологии;
болезни органов дыхания;
умственная отсталость и другие.
Приказ вводится в действие с 24 апреля 2022 года.