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Законодательство РК
14:46 14.04.2022

В Казахстане утвердили сроки действия врачебно-консультативной комиссии

положение о врачебной комиссии Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 7 апреля 2022 года утверждены Положение о деятельности врачебно-консультативной комиссии и сроки действия заключений врачебно-консультативной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Врачебно-консультативная комиссия создается в медицинской организации для экспертизы временной нетрудоспособности, принятия решения по вопросам направления пациента на оказание высокотехнологичной медицинской услуги, трансплантации органов (части органа) или тканей (части ткани) человека, направления пациентов на медико-социальную экспертизу, направления ребенка на обучение на дому при установлении наличия у него заболевания, контроль, мониторинг, оценка эффективности и решение вопросов обоснованности бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

ВКК создается приказом руководителя медицинской организации. Состав, количество членов, порядок работы и график работы ВКК утверждаются приказом руководителя медицинской организации.

В состав ВКК входят председатель, члены комиссии и секретарь.

Документ также предусматривает сроки действия заключений врачебно-консультативной комиссии.

К примеру, заключение о состоянии здоровья пациента со сведениями о наличии или отсутствии индивидуальной непереносимости к лекарственному средству, в том числе с определением нуждаемости пациента в дополнительных видах помощи и уходе, действует 6 месяцев, а о наличии полученных повреждений здоровья пациента в результате несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, а также при установлении профессионального заболевания, степени их тяжести – три месяца.

Кроме того, документ содержит список заболеваний, при которых показано обучение на дому.

Среди таких заболеваний:

  • злокачественные новообразования различных органов при длительной иммуносупрессивной терапии;

  • апластические анемии при длительной иммуносупрессивной терапии;

  • болезни сердца, сопровождающиеся стойкой сердечной недостаточностью 2 и 3 стадии;

  • сахарный диабет I типа тяжелой степени в стадии декомпенсации;

  • детский церебральный паралич и другие виды параличей различной этиологии;

  • болезни органов дыхания;

  • умственная отсталость и другие.

Приказ вводится в действие с 24 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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