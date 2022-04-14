В Казахстане утвердили сроки действия врачебно-консультативной комиссии

Врачебно-консультативная комиссия создается в медицинской организации для экспертизы временной нетрудоспособности, принятия решения по вопросам направления пациента на оказание высокотехнологичной медицинской услуги, трансплантации органов (части органа) или тканей (части ткани) человека, направления пациентов на медико-социальную экспертизу, направления ребенка на обучение на дому при установлении наличия у него заболевания, контроль, мониторинг, оценка эффективности и решение вопросов обоснованности бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

ВКК создается приказом руководителя медицинской организации. Состав, количество членов, порядок работы и график работы ВКК утверждаются приказом руководителя медицинской организации.

В состав ВКК входят председатель, члены комиссии и секретарь.

Документ также предусматривает сроки действия заключений врачебно-консультативной комиссии.

К примеру, заключение о состоянии здоровья пациента со сведениями о наличии или отсутствии индивидуальной непереносимости к лекарственному средству, в том числе с определением нуждаемости пациента в дополнительных видах помощи и уходе, действует 6 месяцев, а о наличии полученных повреждений здоровья пациента в результате несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, а также при установлении профессионального заболевания, степени их тяжести – три месяца.

Кроме того, документ содержит список заболеваний, при которых показано обучение на дому.

Среди таких заболеваний:

злокачественные новообразования различных органов при длительной иммуносупрессивной терапии;

апластические анемии при длительной иммуносупрессивной терапии;

болезни сердца, сопровождающиеся стойкой сердечной недостаточностью 2 и 3 стадии;

сахарный диабет I типа тяжелой степени в стадии декомпенсации;

детский церебральный паралич и другие виды параличей различной этиологии;

болезни органов дыхания;

умственная отсталость и другие.

Приказ вводится в действие с 24 апреля 2022 года.