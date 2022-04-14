15:24 14.04.2022
Обработка зеленых насаждений от вредителей началась в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы начинается первый этап работ по обработке зеленых насаждений от вредителей, передает Zakon.kz.
Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток с 23:00 до 06:00.Пресс-служба акимата Алматы
По информации ведомства, данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей.
Как заверили в акимате, для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в Казахстане.
Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам.Пресс-служба акимата Алматы
Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа намечены на июнь, июль и август.
Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц.
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