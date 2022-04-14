Обработка зеленых насаждений от вредителей началась в Алматы

Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток с 23:00 до 06:00. Пресс-служба акимата Алматы

По информации ведомства, данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей.

Как заверили в акимате, для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в Казахстане.

Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам. Пресс-служба акимата Алматы

Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа намечены на июнь, июль и август.

Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц.