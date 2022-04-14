Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:24 14.04.2022

Обработка зеленых насаждений от вредителей началась в Алматы

обработка зеленных насаждений Фото: Zakon.kz
В Алматы начинается первый этап работ по обработке зеленых насаждений от вредителей, передает Zakon.kz.
Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток с 23:00 до 06:00.Пресс-служба акимата Алматы

По информации ведомства, данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей.

Как заверили в акимате, для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в Казахстане.

Препараты имеют специфический запах, но не наносят вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам.Пресс-служба акимата Алматы

Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа намечены на июнь, июль и август.

Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц.

Новость по теме

Что нельзя делать при укусе клеща – врач

Анастасия Стативкина
Алматы
На рынке «Алтын Орда» выявили нарушения на 1,6 млрд тенге
13.04.2022
Курс доллара немного вырос на торгах
13.04.2022
Мы должны защитить наших граждан от мошенничества финансовых пирамид – Кошанов
13.04.2022
Лавина сошла в Алматы: погиб гражданин Франции
13.04.2022
Более 100 схронов с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские
13.04.2022
Главная Топ LIVE Все