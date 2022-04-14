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15:44 14.04.2022

Юлия Путинцева откроет домашний матч Billie Jean King Cup Казахстана и Германии

Юлия Путинцева, Анжелика Кербер Фото: пресс-служба ФТК
Прошла жеребьевка квалификационного матча командного Чемпионата мира между сборными Казахстана и Германии, передает Zakon.kz.

Начинать сражение выпало Юлии Путинцевой и экс-первой ракетке мира, чемпионке трех турниров Большого шлема Анжелике Кербер.

На центральный корт эта пара выйдет в пятницу в 13:00 по времени Нур-Султана.

По окончании первой встречи на центральной арене Национального теннисного центра встретятся первая ракетка сборной Казахстана Елена Рыбакина и ее соперница Лаура Зигемунд.

16 апреля планируются матчи: Елена Рыбакина – Анжелика Кербер, Юлия Путинцева – Лаура Зигемунд и парная игра Анна Данилина/Елена Рыбакина – Анна-Лена Фридзам/Юле Нимайер.

Начало игр в субботу в 14:00 по времени Нур-Султана.

Матчи квалификации командного Чемпионата мира Billie Jean King Cup смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

Официальные спонсоры матча: природная минеральная вода Turan и акимат Нур-Султана.

Анастасия Стативкина
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