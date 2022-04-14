Прокуроры Алматы завели аккаунты в Facebook

В рамках реализации концепции «Слышащее государство», для своевременного реагирования на проблемы и жалобы граждан, оперативного обеспечения обратной связи с населением, всеми прокурорами районов Алматы, природоохранным прокурором города заведены аккаунты в социальной сети Facebook:

Алмалы ауданының прокуроры;

Алатау ауданының прокуроры;

Әуезов ауданының прокуроры;

Бостандық ауданының прокуроры;

Жетісу ауданының прокуроры;

Медеу ауданының прокуроры;

Наурызбай ауданының прокуроры;

Түрксіб ауданының прокуроры;

Алматының табиғат қорғау прокуратурасы.