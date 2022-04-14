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Законодательство РК
15:53 14.04.2022

Прокуроры Алматы завели аккаунты в Facebook

фейсбук, Facebook Фото: pixabay
Теперь казахстанцы могут обращаться по интересующим правовым вопросам, проблемам района и получать разъяснительную информацию, сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации концепции «Слышащее государство», для своевременного реагирования на проблемы и жалобы граждан, оперативного обеспечения обратной связи с населением, всеми прокурорами районов Алматы, природоохранным прокурором города заведены аккаунты в социальной сети Facebook:

  • Алмалы ауданының прокуроры;

  • Алатау ауданының прокуроры;

  • Әуезов ауданының прокуроры;

  • Бостандық ауданының прокуроры;

  • Жетісу ауданының прокуроры;

  • Медеу ауданының прокуроры;

  • Наурызбай ауданының прокуроры;

  • Түрксіб ауданының прокуроры;

  • Алматының табиғат қорғау прокуратурасы.

Анастасия Стативкина
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