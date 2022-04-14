15:53 14.04.2022
Прокуроры Алматы завели аккаунты в Facebook
Фото: pixabay
Теперь казахстанцы могут обращаться по интересующим правовым вопросам, проблемам района и получать разъяснительную информацию, сообщает Zakon.kz.
В рамках реализации концепции «Слышащее государство», для своевременного реагирования на проблемы и жалобы граждан, оперативного обеспечения обратной связи с населением, всеми прокурорами районов Алматы, природоохранным прокурором города заведены аккаунты в социальной сети Facebook:
Алмалы ауданының прокуроры;
Алатау ауданының прокуроры;
Әуезов ауданының прокуроры;
Бостандық ауданының прокуроры;
Жетісу ауданының прокуроры;
Медеу ауданының прокуроры;
Наурызбай ауданының прокуроры;
Түрксіб ауданының прокуроры;
Алматының табиғат қорғау прокуратурасы.