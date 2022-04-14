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16:19 14.04.2022

По миллиону тенге выделит акимат каждому ветерану ВОВ в Алматы

Поздравление ветеранов, День Победы, выплаты Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев обещал оказать поддержку ветеранам в честь приближающего праздника – Дня Победы. По его словам, каждому ветерану войны акимат выделит по 1 млн тенге, передает Zakon.kz.

Градоначальник сообщил, что лично примет участие в возложении цветов в память о погибших в войне 1941-1945 годов, а также со стороны акимата ветеранам будет оказана финансовая поддержка.

Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничила наше празднование. В этом году мы будем праздновать как положено. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдем. Со стороны акимата мы хотим поддержать и каждому ветерану войны мы выделим по 1 млн тенге.Аким Алматы Ерболат Досаев

Также поддержку получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие лица, приравненные к ветеранам.

В Алматы насчитывается 10 600 человек потенциальных получателей такой помощи.

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