16:19 14.04.2022
По миллиону тенге выделит акимат каждому ветерану ВОВ в Алматы
Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев обещал оказать поддержку ветеранам в честь приближающего праздника – Дня Победы. По его словам, каждому ветерану войны акимат выделит по 1 млн тенге, передает Zakon.kz.
Градоначальник сообщил, что лично примет участие в возложении цветов в память о погибших в войне 1941-1945 годов, а также со стороны акимата ветеранам будет оказана финансовая поддержка.
Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничила наше празднование. В этом году мы будем праздновать как положено. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдем. Со стороны акимата мы хотим поддержать и каждому ветерану войны мы выделим по 1 млн тенге.Аким Алматы Ерболат Досаев
Также поддержку получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие лица, приравненные к ветеранам.
В Алматы насчитывается 10 600 человек потенциальных получателей такой помощи.