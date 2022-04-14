По миллиону тенге выделит акимат каждому ветерану ВОВ в Алматы

Градоначальник сообщил, что лично примет участие в возложении цветов в память о погибших в войне 1941-1945 годов, а также со стороны акимата ветеранам будет оказана финансовая поддержка.

Праздник Великой Победы очень важен для нас. К сожалению, два года пандемия ограничила наше празднование. В этом году мы будем праздновать как положено. Мы, надеюсь, до каждого ветерана дойдем. Со стороны акимата мы хотим поддержать и каждому ветерану войны мы выделим по 1 млн тенге. Аким Алматы Ерболат Досаев

Также поддержку получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие лица, приравненные к ветеранам.