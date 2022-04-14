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16:24 14.04.2022

Грузовик упал с моста на три автомобиля в Шымкенте

ДТП, Шымкент Фото: Скриншот видео
13 апреля в Шымкенте водитель ГАЗ-53 не справился с управлением: в результате чего грузовик протаранил заграждение и опрокинулся на три легковушки, припаркованные возле автомойки, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции города, погибших и пострадавших нет.

Очевидцы отмечают, что у грузовика отказали тормоза.

Полиция завела дело по статье «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Собранные материалы будут направлены в административный суд.

Анастасия Московчук
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