16:24 14.04.2022
Грузовик упал с моста на три автомобиля в Шымкенте
Фото: Скриншот видео
13 апреля в Шымкенте водитель ГАЗ-53 не справился с управлением: в результате чего грузовик протаранил заграждение и опрокинулся на три легковушки, припаркованные возле автомойки, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции города, погибших и пострадавших нет.
Очевидцы отмечают, что у грузовика отказали тормоза.
Полиция завела дело по статье «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
Собранные материалы будут направлены в административный суд.