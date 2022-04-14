Грузовик упал с моста на три автомобиля в Шымкенте

По данным полиции города, погибших и пострадавших нет.

Очевидцы отмечают, что у грузовика отказали тормоза.

Полиция завела дело по статье «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Собранные материалы будут направлены в административный суд.