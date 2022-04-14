Досаев рассказал, как будут решать проблему нехватки земли в Алматы

Ерболат Досаев рассказал на встрече с жителями Бостандыкского района, как будут решать проблему нехватки земли в Алматы. По словам акима, ранее был упразднен Градостроительный совет, что привело к недовольству жителей.

Теперь мы восстанавливаем Градостроительный совет. Все проекты на нем будут обсуждаться с участием экспертов, общественности, активистов. Будем обсуждать, а потом утверждать, чтобы не было плакатов на стройках. Аким Алматы Ерболат Досаев

Также своей целью Досаев ставит долгожданное утверждение нового Генерального плана Алматы (действующий датируется 2002 годом).

У нас проблема в том, что, к сожалению, генерального плана развития Алматы как такового нет. Мы сейчас проводим работу, зафиксируем все наши планы. В мае вынесем на рассмотрение маслихата документ с нормой, согласно которой перед утверждением проектов по строительству дорог и социальных учреждений должны указываться даты рассылки извещений собственникам участков. После закрепления Генплана будут сняты следующие вопросы – что ждать, где нельзя строить и где можно. В нем мы отразим, куда пойдет развитие территории города. Оптимально – на север, там у нас Турксибский и Жетысуский районы, где изношенные старые дома и инфраструктура. Сам город это не решит, нужно со строителями разговаривать. Аким Алматы Ерболат Досаев

Кроме того, уже в мае планируют утвердить новые градостроительные правила. По поручению акима пересмотрены подходы к застройке территорий с учетом требований по обязательному строительству объектов социальной инфраструктуры.