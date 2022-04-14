Белка из «Ледникового периода» все же съела свой желудь

История «Ледникового периода» начинается с того, что саблезубая белка пытается спрятать свой желудь и вызывает тем самым сход ледника. Первая часть американского полнометражного мультфильма вышла в 2002 году.

На протяжении всех последующих фильмов Скрат постоянно теряет желудь и преодолевает препятствия, чтобы завладеть им вновь.

Всего полнометражная серия «Ледникового периода» насчитывает пять частей.

Мультипликационная студия Blue Sky Studios была упразднена в апреле 2021 года – причиной стали финансовые проблемы, с которыми студия столкнулась в период пандемии коронавируса.

Прощальный ролик с белкой под названием The End был опубликован в 2022 году.

В описании к видео отмечено, что его создали сотрудники Blue Sky Studios перед закрытием студии «в качестве прощания на своих условиях».

Среди наиболее известных полнометражных анимационных фильмов студии Blue Sky Studios: