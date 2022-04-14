Google упростил переход с iPhone на Android

Как сообщают разработчики, корпорация Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию данных на Android. Софт появился в магазине приложений, пишет РИА Новости.

С помощью приложения Switch to Android пользователь может выбрать, какие данные из iPhone ему нужно перенести на свой новый телефон на базе Android, а именно: контакты, календарь, фотографии или видео.

Кроме того, приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud, на другое «облако».

Для переноса данных не нужно соединять между собой два устройства с помощью кабеля, что сильно упрощает процесс. Но при этом для высокой скорости копирования необходимо стабильное соединение с Сетью, если идет операция по загрузке данных из iCloud.