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17:44 14.04.2022

Google упростил переход с iPhone на Android

перенос данных, Android, iPhone, создано приложение для миграции данных Фото: pexels
Приложение помогает пользователям импортировать свои контакты, календарь, фотографии и видео с iPhone на телефон Android, передает Zakon.kz.

Как сообщают разработчики, корпорация Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию данных на Android. Софт появился в магазине приложений, пишет РИА Новости.

С помощью приложения Switch to Android пользователь может выбрать, какие данные из iPhone ему нужно перенести на свой новый телефон на базе Android, а именно: контакты, календарь, фотографии или видео.

Кроме того, приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud, на другое «облако».

Для переноса данных не нужно соединять между собой два устройства с помощью кабеля, что сильно упрощает процесс. Но при этом для высокой скорости копирования необходимо стабильное соединение с Сетью, если идет операция по загрузке данных из iCloud.

Оксана Житникова
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