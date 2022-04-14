В каком возрасте женщины рожают одаренных детей — репродуктолог

В последние годы возрастная граница рождений среди пар значительно сдвинулась, рассказал в интервью порталу «Вечерняя Москва» врач-репродуктолог Павел Базанов.

С точки зрения медицины, пик репродуктивной функции у женской половины человечества наступает в 44 года, а у мужской — в 55-57 лет. Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 лет становится довольно проблематично. Врач-репродуктолог Павел Базанов

При этом Базанов заявил, что у возрастной пары дети рождаются более одаренными, чем у молодой семьи. Число пар, которые впервые становятся родителями после 40 лет, в последние годы только растет.

Если отец возрастной, а мать чуть моложе, то в такой семье дети рождаются очень одаренными и талантливыми. Кроме того, почтенный возраст родителей никак не сказывается на здоровье и развитии плода. Павел Базанов