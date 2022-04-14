Казахстанские юниоры впервые в истории пробились в полуфинал Кубка Дэвиса

Как сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана, четвертьфинал Juniors Davis Cup-2022 прошел в Индии.

Юниоры Казахстана обыграли одну из сильнейших сборных Азии – Южной Кореи – на групповом этапе квалификации командного Чемпионата мира. Пресс-служба ФТК

В стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера сборной Кореи со счетом 6:3, 6:4 и вывел команду Казахстана вперед. Во втором матче Данир Калдыбеков уступил и соперники сравняли счет.

В решающей парной игре карагандинцы Амир Омарханов в дуэте с Виталием Зацепиным в невероятно зрелищном матче вырвали победу и принесли Казахстану путевку в полуфинал. Пресс-служба ФТК

15 апреля казахстанским юниорам за выход в финал предстоит сыграть со сборной Индии.

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