Экс-футболист «Реала» и «Наполи» скончался в больнице после ДТП

Экс-футболист «Реала» получил тяжелые травмы головы в результате автомобильной аварии, которая произошла 11 апреля в Колумбии. С того дня он находился в больнице в критическом состоянии, сообщается на сайте Федерации футбола Колумбии.

Федерация футбола Колумбии глубоко сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также для нашего спорта, мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением», – выразили слова соболезнования в организации.

ДТП произошло в темное время суток в колумбийском Кали, когда автомобиль спортсмена совершал левый поворот, столкнувшись с автобусом. Бывшего футболиста доставили в больницу с различными травмами головы и прооперировали, его состояние оценивалось как критическое. Водитель и пассажиры автобуса также были госпитализированы.

«Несмотря на все усилия нашей команды, Фредди Ринкон скончался», — сообщил медицинский директор клиники в Кали Лауреано Кинтеро.

Позже в Сети появилось видео аварии с участием футболиста.

Фредди Ринкон провел за сборную Колумбии 84 матча, забив 17 голов. Он был двукратным бронзовым призером Кубка Америки. Полузащитник играл на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов.

Ринкон защищал цвета мадридского «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов.