На площадке TALQYLAU обсудили обновление государственной модели

Темой обсуждения, определенной по итогам голосования на telegram-канале института, стала идеологема главы государства по трансформации государства – «Вторая Республика».

В ходе открытой дискуссии с трансляцией прямого эфира в социальных сетях эксперты, общественные деятели, депутаты Мажилиса высказали свое мнение касательно реформ, предложенных президентом страны.

Фото: AMANAT

Принявший участие в заседании государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.

Если «Новый Казахстан» – это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то «Вторая Республика» – это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором – институциональный. И с учетом того, что в Послании 16 марта президентом были озвучены конкретные новые политические инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко «Второй Республике» уже состоится в ближайшее время. Государственный секретарь РК Ерлан Карин

Фото: AMANAT

Государственный секретарь отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск, рестарт всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.

В свою очередь исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась с модернизации партии.

«С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий, можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана, подчеркивает, что AMANAT максимально способствует повышению политической культуры. Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов

По словам директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, «республика» во все времена олицетворяла систему государственной власти, формируемую выборным путем.

Мы видим, насколько в период президентства Касым-Жомарта Токаева реформируется избирательная система, внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные. Идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс – это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или смены концептов, а того, что действительно идет движение вперед. Андрей Чеботарев

Фото: AMANAT

По мнению депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, сегодня казахстанцы проживают исторический период, когда меняется не только конституция, но и система госуправления.

Мы не отвергаем прежние форматы государственности, но важно понимать, что возврата к ним уже не будет. Не секрет, что у нас многие граждане живут ощущениями каких-то других стран, каких-то утопий. Сейчас всем важно вернуться в наше пространство и научиться жить в своей повестке дня. Депутат Мажилиса Айдос Сарым

В ходе встречи своим мнением поделились директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Института европейского права и прав человека, профессор Марат Башимов. При этом вопросы звучали не только от участников из зала, но и от онлайн-зрителей.

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде AMANAT, как один из пунктов программы партийной трансформации.