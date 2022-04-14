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20:44 14.04.2022

Диетолог объяснила, как справиться с перееданием из-за стресса

Диетолог Фото: pixabay
Диетолог рассказала, что сладкие сухофрукты имеют приятное послевкусие, не содержат консервантов, насыщены клетчаткой, а значит, могут надолго утолить чувство голода, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Нурия Дианова в интервью изданию «Слово и Дело» объяснила, как заменить шоколад и печенье. По ее словам, сухофрукты насыщены клетчаткой и избавляют от чувства голода. Важно не путать их с цукатами, которые выварены в сиропе.

Во многие сухофрукты от крупных марок добавлены либо сироп, либо глюкозный сироп с сахаром, либо масло. И везде консервант Е220 – сернистый ангидрид. Поэтому нужно очень внимательно почитать упаковку даже перед покупкой банально любых сушеных фруктов и ягод. Помимо этого, контролируйте количество съеденных сухофруктов: если вы отказались от тортиков, это еще не значит, что нужно есть сухофрукты в неограниченных количествах. Диетолог Нурия Дианова

Врач обратила внимание на то, что главными кулинарными спутниками человека, переживающего стресс, часто становятся сладости и выпечка. Она отметила, что в последнее время причин для стресса стало больше, поэтому люди чаще начинают переедать.

Дианова призывает соблюдать режим питания для успешной борьбы с перееданием в стрессовое время.

В минуты острого желания съесть сладкого лучше сделать несколько физических упражнений, дыхательную гимнастику или прогуляться. Диетолог Нурия Дианова

Доктор заключила, что сладости и мучное в любом случае дают лишь кратковременное успокоение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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