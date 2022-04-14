Ситуация в Украине: Тимошенко призвала обнулить госдолг, обстреляны две области РФ

В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц. Вместо улиц Достоевского, Лермонтова, Циолковского, Короленко и Сахарова появятся улицы героев Чернигова, Мариуполя, также часть улиц назовут в честь членов ОУН-УПА.

Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские страны своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов сами дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан.

Минздрав России сообщил, что после обстрела в Брянской области пострадали восемь человек, шестеро госпитализированы, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

МО РФ сообщило, что очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер сохраняет плавучесть, экипаж был эвакуирован на корабли Черноморского флота.

Крейсер «Москва» добирается до Севастополя своим ходом, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Как он предполагает, крейсер будет поставлен на ремонт в Севастополе. При этом у Пентагона нет информации о том, что именно произошло на корабле.

В Украине утвердили порядок обмена военнопленными. Документ находится под грифом «для служебного пользования».

Чтобы деблокировать Мариуполь, Украине нужно больше оружия от Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Украине необходимы 7 млрд долларов в месяц для выплаты зарплат.

Турция присоединится к санкциям против РФ, если их утвердят на уровне ООН, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины и передать в бюджет страны замороженные средства РФ.

В Белгородской области обстреляно село Журавлевка, есть повреждения жилых домов, соцобъектов, сообщил губернатор Гладков. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете символов Z и V, используемых Вооруженными силами РФ, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.