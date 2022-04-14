Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:46 14.04.2022

Ситуация в Украине: Тимошенко призвала обнулить госдолг, обстреляны две области РФ

Ситуация в Украине 14 апреля Фото: pexels
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его стране нужно больше оружия от Запада, чтобы деблокировать Мариуполь, передает Zakon.kz.

  • В Ивано-Франковске переименуют 25 улиц. Вместо улиц Достоевского, Лермонтова, Циолковского, Короленко и Сахарова появятся улицы героев Чернигова, Мариуполя, также часть улиц назовут в честь членов ОУН-УПА.

  • Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские страны своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов сами дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан.

  • Минздрав России сообщил, что после обстрела в Брянской области пострадали восемь человек, шестеро госпитализированы, двое пострадавших в тяжелом состоянии.

  • МО РФ сообщило, что очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер сохраняет плавучесть, экипаж был эвакуирован на корабли Черноморского флота.

  • Крейсер «Москва» добирается до Севастополя своим ходом, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Как он предполагает, крейсер будет поставлен на ремонт в Севастополе. При этом у Пентагона нет информации о том, что именно произошло на корабле.

  • В Украине утвердили порядок обмена военнопленными. Документ находится под грифом «для служебного пользования».

  • Чтобы деблокировать Мариуполь, Украине нужно больше оружия от Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

  • Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Украине необходимы 7 млрд долларов в месяц для выплаты зарплат.

  • Турция присоединится к санкциям против РФ, если их утвердят на уровне ООН, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины и передать в бюджет страны замороженные средства РФ.

  • В Белгородской области обстреляно село Журавлевка, есть повреждения жилых домов, соцобъектов, сообщил губернатор Гладков. Информации о жертвах и пострадавших нет.

  • Верховная рада Украины приняла законопроект о запрете символов Z и V, используемых Вооруженными силами РФ, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

  • США пока не приняли решений относительно возможного визита в Украину американских официальных лиц высокого ранга, заявил Джо Байден.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Байден Джо Зеленский Владимир Путин Владимир Тимошенко Юлия
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
14.04.2022
Токаев подписал указ о дебюрократизации деятельности госаппарата
14.04.2022
Прибывший в Алматы из Минска самолет «заминировали»
14.04.2022
На ракетном крейсере «Москва» из-за пожара сдетонировал боезапас
14.04.2022
Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены миллиарды долларов – Куантыров
14.04.2022
Главная Топ LIVE Все