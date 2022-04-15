00:40 15.04.2022
Жителю Шу грозит семь лет тюремного заключения за хранение наркотиков
Фото: pixabay
Жителю Шу за хранение дома марихуаны и гашиша грозит тюремное заключение сроком до 7 лет, сообщает Zakon.kz.
52-летний мужчина был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в сарае изъяты высушенная марихуана общим весом 5 кг 542 грамм и гашиш общим весом 65 грамм. Задержанный дал признательные показания.
На данный момент мужчина водворен в ИВС города Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 часть 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.Начальник УПН ДП области Аскар Джумабеков