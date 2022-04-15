Жителю Шу грозит семь лет тюремного заключения за хранение наркотиков

52-летний мужчина был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в сарае изъяты высушенная марихуана общим весом 5 кг 542 грамм и гашиш общим весом 65 грамм. Задержанный дал признательные показания.

На данный момент мужчина водворен в ИВС города Шу.