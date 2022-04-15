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Законодательство РК
00:40 15.04.2022

Жителю Шу грозит семь лет тюремного заключения за хранение наркотиков

Хранение наркотиков Фото: pixabay
Жителю Шу за хранение дома марихуаны и гашиша грозит тюремное заключение сроком до 7 лет,  сообщает Zakon.kz.

52-летний мужчина был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в сарае изъяты высушенная марихуана общим весом 5 кг 542 грамм и гашиш общим весом 65 грамм. Задержанный дал признательные показания.

На данный момент мужчина водворен в ИВС города Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 часть 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.Начальник УПН ДП области Аскар Джумабеков
Айсулу Омарова
Шу
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