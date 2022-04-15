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01:13 15.04.2022

Выход улучшенной версии «Ведьмака 3» снова отложили

Отложенное обновление Фото: cdprojektred.com
Польская студия CD Projekt RED вновь отложила запуск версии игры «Ведьмак 3: Дикая охота» (The Witcher 3: Wild Hunt), оптимизированной для консолей последнего поколения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном Twitter - аккаунте компании.

Мы решили поручить нашей собственной команде разработчиков провести оставшуюся работу над версией The Witcher 3: Wild Hunt для (нового поколения консолей). В настоящее время мы оцениваем объем предстоящей работы и поэтому вынуждены перенести релиз со 2 квартала до дальнейшего уведомления (т.е. на неопределенный срок)

Изначально предполагалось, что обновление «Дикая охота» выйдет во втором квартале до конца июня. Идея состоит в том, чтобы обновить игру эпохи 2015 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК с освещением и трассировкой лучей, более быстрой загрузкой и другими функциями, которые будут использовать преимущества современного оборудования.

В улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt обещают разнообразные технические улучшения, а также ряд бесплатных DLC по мотивам сериала от Netflix. Владельцам оригинальной игры на PC, PS4 и Xbox One ремастер достанется бесплатно.

Айсулу Омарова
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