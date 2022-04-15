Археологи нашли древнейшее доказательство существования календаря майя

Археологи нашли в Гватемале фрагменты храмовой фрески, на которых изображен графический символ 7-го дня Оленя (Маник) древнего календаря майя. Соответствующая статья американских ученых опубликована в журнале Science Advances.

«7 оленей» – один из 260 дней календаря. Такой календарь использовался по всей Центральной Америке и состоял из 13 циклов по 20 дней. Каждый день цикла назывался в честь животного или предмета (например, после «7 олень» должен был идти «8 кролик», а после – «9 вода»). Однако символ «олень» также мог быть «носителем года», указывая конкретный год в 52-летнем цикле.

Радиоуглеродное исследование показало, что возраст фрески датируется 200–300 годами до н. э. Это примерно на тысячу лет старше других календарных изображений, найденных в Гватемале.

Учитывая, насколько четко оформлена запись этой даты, исследователи подозревают, что календарь развился задолго до того, как была создана найденная фреска.

Календарь майя долгое время считался ключевым элементом исторического и культурного наследия Мезоамерики, которая простирается от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Некоторые коренные общины в Латинской Америке по сей день используют его для общественных и религиозных целей.