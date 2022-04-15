Топ-5 необычных мест Алматы для свиданий в День влюбленных

В этот же день 11 лет назад в честь праздника любви порядка трех тысяч человек запустили в ночное небо Алматы бумажные фонарики.

Это событие даже приравняли к одному из самых крупных и зрелищных флешмобов в Казахстане.

Казахстанский День влюбленных посвящен героям драматичной лиро-эпической поэмы «Козы-Корпеш и Баян Сулу».

Праздник стал аналогом Дня святого Валентина, который празднуют во всем мире 14 февраля.

По сюжету казахского эпоса XIII-XIV веков это красивая и трагическая история любви джигита Козы-Корпеша и Баян Сулу.

Легенда рассказывает, как два лучших друга – Сарыбай и Карабай – пообещали друг другу, что поженят своих детей. Спустя время мальчик Козы-Корпеш появляется в семье молодого Сарыбая, но сам Сарыбай погибает на охоте незадолго до рождения сына. А Карабай становится отцом дочки Баян Сулу.

Шли годы, Козы и Баян полюбили друг друга, но им не суждено было быть вместе. Отец Баян Сулу нарушает обещание, данное другу, и хочет выдать ее замуж за батыра Кодара.

Кодар убивает Козы-Корпеша. Опечаленная горем Баян не может выйти замуж за Кодара и обманным путем убивает его. Не желая жить на свете без любимого, она убивает себя ударом кинжала в сердце на могиле Козы-Корпеша.

Вот так драматично закончилась история двух влюбленных, которую до сих пор чтут и помнят современники.

В этот праздник порой хочется удивить свою вторую половину и подарить эмоциональное впечатление. Например, позвать на свидание в необычное, но при этом романтичное место.

Редакция Zakon.kz сделала подборку из пяти романтичных и живописных мест для свиданий в южной столице Казахстана.

Обсерватория

Фото: pexels

Обсерватория Астрофизического института на Каменском плато располагается на высоте 1450 метров над уровнем моря. Там можно загадать одно желание на двоих под миллионами сияющих звезд.

Кроме того, пройтись вдвоем по легендарной «тропинке желаний», крепко взявшись за руки. А также увидеть Луну, Сатурн, заглянув в телескоп высотой 2,5 метра.

Сейчас там работают четыре телескопа, на которых ведутся наблюдения галактик, звезд, планет и геостационарных спутников.

Канатная дорога на Кок-тобе

Фото: pexels

Подняться на гору Кок-тобе самым волнующим и необычным способом — стать пассажиром уникальной канатной дороги в Алматы, соединяющей центр города и Кок-тобе.

Отправной точкой служит станция, которая расположена по проспекту Достык.

Качели на пике Фурманова

Фото: pexels

Знаменитые качели находятся на пике Фурманова на высоте 2,5 км. Идти до них около 2-3 часов.

Тропа проходит через живописное ущелье Ким-Асар, на хребте открываются прелестные виды на город и окружающие вершины.

Там можно устроить красивую фотоссесию и насладиться живописными видами вокруг.

Конные прогулки

Фото: pexels

Конная прогулка – это не только увлекательно и романтично, но еще и полезно. Общение с красивыми и грациозными животными принесет массу положительных эмоций и отнесет вас на седьмое небо от счастья.

В Алматы работает несколько частных ипподромов, в том числе и в предгорьях.

Горячие источники

Фото: pixabay

В эту пору года там особенно живописно: цветут плодовые деревья, журчат речки и поют птицы – вся природа благоухает, словно в райском саду.

Село Чунджа находится в 250 км от Алматы по трассе Чунджа – Кольжат.

Кроме того, редакция Zakon.kz подготовила для вас подборку 10 красивых песен о любви, которые помогут создать романтическое настроение.