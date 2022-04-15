Топ-5 необычных мест Алматы для свиданий в День влюбленных
В этот же день 11 лет назад в честь праздника любви порядка трех тысяч человек запустили в ночное небо Алматы бумажные фонарики.
Это событие даже приравняли к одному из самых крупных и зрелищных флешмобов в Казахстане.
Казахстанский День влюбленных посвящен героям драматичной лиро-эпической поэмы «Козы-Корпеш и Баян Сулу».
Праздник стал аналогом Дня святого Валентина, который празднуют во всем мире 14 февраля.
По сюжету казахского эпоса XIII-XIV веков это красивая и трагическая история любви джигита Козы-Корпеша и Баян Сулу.
Легенда рассказывает, как два лучших друга – Сарыбай и Карабай – пообещали друг другу, что поженят своих детей. Спустя время мальчик Козы-Корпеш появляется в семье молодого Сарыбая, но сам Сарыбай погибает на охоте незадолго до рождения сына. А Карабай становится отцом дочки Баян Сулу.
Шли годы, Козы и Баян полюбили друг друга, но им не суждено было быть вместе. Отец Баян Сулу нарушает обещание, данное другу, и хочет выдать ее замуж за батыра Кодара.
Кодар убивает Козы-Корпеша. Опечаленная горем Баян не может выйти замуж за Кодара и обманным путем убивает его. Не желая жить на свете без любимого, она убивает себя ударом кинжала в сердце на могиле Козы-Корпеша.
Вот так драматично закончилась история двух влюбленных, которую до сих пор чтут и помнят современники.
В этот праздник порой хочется удивить свою вторую половину и подарить эмоциональное впечатление. Например, позвать на свидание в необычное, но при этом романтичное место.
Редакция Zakon.kz сделала подборку из пяти романтичных и живописных мест для свиданий в южной столице Казахстана.
Обсерватория
Фото: pexels
Кроме того, пройтись вдвоем по легендарной «тропинке желаний», крепко взявшись за руки. А также увидеть Луну, Сатурн, заглянув в телескоп высотой 2,5 метра.
Сейчас там работают четыре телескопа, на которых ведутся наблюдения галактик, звезд, планет и геостационарных спутников.
Канатная дорога на Кок-тобе
Фото: pexels
Отправной точкой служит станция, которая расположена по проспекту Достык.
Качели на пике Фурманова
Фото: pexels
Тропа проходит через живописное ущелье Ким-Асар, на хребте открываются прелестные виды на город и окружающие вершины.
Там можно устроить красивую фотоссесию и насладиться живописными видами вокруг.
Конные прогулки
Фото: pexels
В Алматы работает несколько частных ипподромов, в том числе и в предгорьях.
Горячие источники
Фото: pixabay
Село Чунджа находится в 250 км от Алматы по трассе Чунджа – Кольжат.
Кроме того, редакция Zakon.kz подготовила для вас подборку 10 красивых песен о любви, которые помогут создать романтическое настроение.