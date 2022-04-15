Смертельную болезнь в Австралии объяснили изменением климата

Японский энцефалит встречается редко и в основном протекает бессимптомно. В 99% случаев он проходит через организм, не вызывая симптомов. Но из 1% несчастливых почти треть умирает, и около половины выживших остаются с постоянными проблемами. Лекарства нет, и Австралия в спешке тратит миллионы долларов на импорт доз вакцины, сообщает The Washington Post.

Специалисты общественного здравоохранения Австралии говорят, что появление японского энцефалита – последний пример того, как глобальное потепление способствует распространению болезни.

С ускоряющимся изменением климата мы окажемся в мире страданий. Как мы видим, некоторые из этих болезней, которые в прошлом были ограничены в тропиках, распространяются дальше. Японский энцефалит — всего лишь одна из них. Заведующий кафедрой патологии и лабораторной медицины в Университете Западной Австралии Тим Инглис

Японский энцефалит является эндемичным для 24 стран в жарком регионе Азии и Тихого океана, от северо-восточной оконечности Австралии до Японии, Кореи, Китая, Юго-Восточной Азии и Индии. Он уносит от 13 000 до 20 000 жизней в год.

Комарам, которые переносят его, для размножения нужны лужи со стоячей водой, подобные тем, которые образуются в результате сильных тропических ливней.

В феврале и марте северо-восточное побережье Австралии пострадало от рекордных наводнений – условий, которые позволили вирусу распространиться на юг и запад через комаров, водоплавающих птиц, лошадей и, особенно, свиней.

Вспышка охватила четыре штата: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию.

Ранее предыдущий случай заболевания на материковой части Австралии был зарегистрирован в самой северной точке страны два десятилетия назад.

Сообщается, что по всей восточной части Австралии правительственные и муниципальные работники развешивают ловушки для комаров, чтобы собрать образцы для тестирования на вирус и отслеживания его распространения.

Федеральное правительство распространяет вакцины среди работников свиноводческих ферм и других лиц, подверженных более высокому риску. Главное послание властей состоит в том, чтобы избегать укусов.