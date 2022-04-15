07:35 15.04.2022
Армения начала платить за российский газ в рублях
Фото: pixabay
Министр экономики Армении Ваган Керобян рассказал, что ценообразование российского газа происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях, сообщает Zakon.kz.
Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, сообщает РБК.
Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу.Министр экономики Армении Ваган Керобян
По словам министра, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.
Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место.Ваган Керобян
«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям.
Оператор газотранспортной сети Армении – «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» «Газпрома». Цена российского газа для Армении составляет 165 долларов за тысячу кубических метров.
В 2021 году Армения закупила в России газ на 414 млн долларов и нефтепродуктов – еще примерно на 270 млн долларов.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий продажу российского газа за рубли.