169 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1907 человек (910 КВИ+ и 997 КВИ-), из них:

в стационарах – 169,

на амбулаторном уровне – 1738.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 16,

в состоянии крайней степени тяжести – 3,

на аппарате ИВЛ – 4.