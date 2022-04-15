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08:29 15.04.2022

169 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах

Коронавирус Казахстан 15 апреля Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1907 человек (910 КВИ+ и 997 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 169,

  • на амбулаторном уровне – 1738.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 16,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3,

  • на аппарате ИВЛ – 4.

Коронавирус Казахстан 15 апреля

Фото: Минздрав РК

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