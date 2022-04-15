08:29 15.04.2022
169 казахстанцев лечатся от КВИ в стационарах
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1907 человек (910 КВИ+ и 997 КВИ-), из них:
в стационарах – 169,
на амбулаторном уровне – 1738.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 16,
в состоянии крайней степени тяжести – 3,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК