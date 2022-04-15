Жители поселков Жамбылской области отвели в сторону селевые потоки

В Жамбылской области затопило несколько поселков. Продолжительный дождь в горах спровоцировал селевые потоки. Жителям пришлось взять в руки лопаты и рыть траншеи, чтобы грязевая жижа не дошла до их домов, сообщает КТК.

Первые грязевые потоки хлынули в село Орнек около полуночи. Под угрозой оказались десятки жилых домов.

Борьба со стихией велась сразу в четырех аулах. Людям пришлось вооружиться тяпками, лопатами, завести тракторы и копать траншеи. Воду, которая уже размыла опоры пяти мостов и подтопила несколько дворовых территорий, все же удалось отвести в сторону.

Это уже второй случай схода селя из-за проливных дождей за последние дни в районе Турара Рыскулова.

Замакима района Турара Рыскулова Ергазы Еспенов сообщил, что в селе Селимбай уже восстановили мост. В ближайшее время будут закончены работы по восстановлению моста в селе Орнек.

Дома не пострадали. Жертв среди людей и животных нет.