Казахстан попал в Топ-20 стран по употреблению алкоголя в мире

По данным исследователей, в рейтинге стран среди мужчин Казахстан занял 11-е место, а среди женщин — 19-е место из 182.

Уровень зависимости от алкоголя у мужчин в стране составил 9,52%, у женщин — 1,48%.

Антилидерами, как отмечают эксперты, в рейтинге среди мужчин стали Россия, Венгрия и Литва, среди женщин — Австралия, Россия и Колумбия.

Хуже, чем в Казахстане, среди стран СНГ ситуация не только в России, но и в Беларуси. В то же время в Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении и Туркменистане ситуация с алкоголизмом лучше, чем в Казахстане, – говорится в отчете Energyprom.kz.

Аналитики отмечают, что по итогам января-февраля 2021 года в сегменте алкогольной продукции в Казахстане выросло производство водки — сразу на 60,3% за год, до 5,7 млн литров. В плюсе и выпуск коньяка — на 6,3%, до 1,8 млн литров.

Производство вина сократилось на 3,5% за год, до 2,7 млн литров; пива — на 2,5%, до 91,1 млн литров.

Наибольший объем выпуска коньяка и виноградного вина пришелся на Алматинскую область, водки — на Акмолинскую область, пива — на Алматы.

Согласно результатам отчета, по итогам марта алкогольные напитки подорожали на 9,6% за год.

В том числе водка – на 8,1%, ординарные, марочные коньяки – на 7,5%, вино – на 7,9%, пиво – на 13,2%.

Стоит отметить, в региональном разрезе сильнее всего рост цен на алкогольные напитки ощутили жители Жамбылской (плюс 13,5% за год), Восточно-Казахстанской (плюс 12,6%) и Северо-Казахстанской (плюс 11,7%) областей.

Наименьший рост цен в секторе зарегистрирован в Западно-Казахстанской (на 6,5%), Павлодарской областях и Шымкенте (на 7,3% в каждом из регионов).

В начале апреля на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что, по данным ВОЗ, Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя.