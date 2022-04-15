Две тысячи казахстанцев стали жертвами финпирамиды «Астана Раушан касса айналымы»

Столичным Департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении Ахымбековой Р.Ж. и Елеукеновой К.Ж. по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, через WhatsApp и Telegram чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы» они вовлекли около 2000 вкладчиков для получения денежных средств.

В АФМ добавили, что районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана приговорил каждую к пяти годам.

Также суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций сроком на пять лет, - сообщил пресс-секретарь АФМ Алибек Абдилов.

За 198 потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков, добавил он.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. Если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство. Телефон доверия: +7 (7172) 708-478. Пресс-служба АФМ РК

Стоит отметить, что в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу финпирамид.

Новость по теме Основные признаки финансовых пирамид озвучили в МВД

13 апреля в МВД Казахстана сообщили, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финпирамидам (насчитывается более 3 тыс. потерпевших), а также прокомментировали самоподжог вкладчицы финансовой пирамиды у здания МВД в Нур-Султане.