В Нур-Султане временно закроют железнодорожный переезд

Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Движение через переезд в четном парке станции Нур-Султан для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ. Пресс-служба КТЖ