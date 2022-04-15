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Законодательство РК
10:06 15.04.2022

В Нур-Султане временно закроют железнодорожный переезд

КТЖ Фото: pixabay
В ночь с 16 на 17 апреля будет закрыт переезд в четном парке станции Нур-Султан. Переезд находится по улице Малахова на 805-м километре ПК 7, передает Zakon.kz.

Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Движение через переезд в четном парке станции Нур-Султан для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ.Пресс-служба КТЖ
Ирина Лукичева
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