Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:37 15.04.2022

Каким заболеваниям подвержена кожа мужчин – врач

отличия мужской кожи от женской Фото: pixabay
Мужская кожа отличается от женской по составу эпидермиса. В силу генетических факторов мужчины чаще страдают кожными заболеваниями, передает Zakon.kz.

Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова сказала в разговоре с «Вечерней Москвой», что кожа любого человека состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Но в отличие от женской в мужской коже больше волосяных фолликулов, сальных и потовых желез, в связи с чем мужчины больше подвержены гнойничковым заболеваниям, акне и себорее.

По словам эксперта, в силу генетических факторов мужчины чаще страдают такими заболеваниями, как атопический дерматит и ихтиоз. При этих расстройствах наблюдаются сильная сухость и шелушение кожного покрова.

У женщин кожа более нежная, эластичная, активно реагирующая на излишек аллергенов, воздействие солнечной энергии, недостаток воды. Все это способствует развитию аллергических заболеваний и старению кожи.Дерматовенеролог Юлия Андреанова

Новость по теме

Сезон отпусков близок: советы по безопасному загару

Оксана Житникова
Интересное
Ситуация в Украине: Тимошенко призвала обнулить госдолг, обстреляны две области РФ
14.04.2022
Кариму Масимову продлили арест
14.04.2022
Курс доллара снова снизился на торгах
14.04.2022
Из Казахстана за 30 лет незаконно выведены миллиарды долларов – Куантыров
14.04.2022
Арестован гендиректор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев
14.04.2022
Главная Топ LIVE Все