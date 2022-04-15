Каким заболеваниям подвержена кожа мужчин – врач

Врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова сказала в разговоре с «Вечерней Москвой», что кожа любого человека состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Но в отличие от женской в мужской коже больше волосяных фолликулов, сальных и потовых желез, в связи с чем мужчины больше подвержены гнойничковым заболеваниям, акне и себорее.

По словам эксперта, в силу генетических факторов мужчины чаще страдают такими заболеваниями, как атопический дерматит и ихтиоз. При этих расстройствах наблюдаются сильная сухость и шелушение кожного покрова.

У женщин кожа более нежная, эластичная, активно реагирующая на излишек аллергенов, воздействие солнечной энергии, недостаток воды. Все это способствует развитию аллергических заболеваний и старению кожи. Дерматовенеролог Юлия Андреанова