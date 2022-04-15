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Законодательство РК
10:59 15.04.2022

Мужчина требовал выкуп за украденные госномера в Алматы

подозреваемый задержан полицией Фото: Zakon.kz
Полицией Алматы задержан мужчина, который снимал с автомобилей государственные номера и требовал за них вознаграждение, оставляя владельцу записку, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП города, подозреваемым оказался 26-летний безработный житель Карагандинской области.

Установлено, что злоумышленник приехал в Алматы неделю назад.

Во дворах жилых домов спального района он снимал государственные номерные знаки с чужих авто, а на лобовом стекле оставлял записку владельцу с предложением «выкупить» за 10 тысяч тенге.

Только по нашему району установлена причастность подозреваемого к семи подобным кражам. Вину по этим эпизодам он признает. Не исключается причастность его и к другим преступлениям, имевшим место в других частях мегаполиса.Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев

Отмечается, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.

Оксана Житникова
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