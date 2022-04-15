10:59 15.04.2022
Мужчина требовал выкуп за украденные госномера в Алматы
Фото: Zakon.kz
Полицией Алматы задержан мужчина, который снимал с автомобилей государственные номера и требовал за них вознаграждение, оставляя владельцу записку, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП города, подозреваемым оказался 26-летний безработный житель Карагандинской области.
Установлено, что злоумышленник приехал в Алматы неделю назад.
Во дворах жилых домов спального района он снимал государственные номерные знаки с чужих авто, а на лобовом стекле оставлял записку владельцу с предложением «выкупить» за 10 тысяч тенге.
Только по нашему району установлена причастность подозреваемого к семи подобным кражам. Вину по этим эпизодам он признает. Не исключается причастность его и к другим преступлениям, имевшим место в других частях мегаполиса.Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев
Отмечается, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.