Мужчина требовал выкуп за украденные госномера в Алматы

Как сообщили в ДП города, подозреваемым оказался 26-летний безработный житель Карагандинской области.

Установлено, что злоумышленник приехал в Алматы неделю назад.

Во дворах жилых домов спального района он снимал государственные номерные знаки с чужих авто, а на лобовом стекле оставлял записку владельцу с предложением «выкупить» за 10 тысяч тенге.

Только по нашему району установлена причастность подозреваемого к семи подобным кражам. Вину по этим эпизодам он признает. Не исключается причастность его и к другим преступлениям, имевшим место в других частях мегаполиса. Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев

Отмечается, что ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности.