В Алматинской области прошло учение «Батыл Тойтарыс – 2022»

Специфика ведения боя в населенных пунктах требует высокой подготовленности личного состава. В этой связи данному направлению деятельности войск в ходе учения уделено особое внимание.

По замыслу учения батальонная тактическая группа в составе десантно-штурмового батальона, усиленного разведывательными, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями и расчетами БПЛА, во взаимодействии с военнослужащими Сил специальных операций и Национальной гвардии выполняла задачу по освобождению захваченного бандформированием населенного пункта. Пресс-служба МО РК

После разведки местности десантники под прикрытием звена вертолетов армейской авиации совершили обход условного противника и нанесли ему огневое поражение.

Фото: пресс-служба МО РК

Инженерно-саперные подразделения проделывали проходы в зданиях и разминировали освобожденные объекты, обеспечивая продвижение основных сил.

Фото: пресс-служба МО РК

После овладения всеми зданиями к работе приступили подразделения Национальной гвардии, которые провели «зачистку» населенного пункта и организовали мероприятия по охране общественного порядка.

Фото: пресс-служба МО РК

Присутствовавший на активной фазе учения министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков оценил уровень подготовленности военнослужащих и дал указания по поддержанию взаимодействия силовых структур в ходе совместного выполнения учебно-боевых задач.

Фото: пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК