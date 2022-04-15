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Законодательство РК
10:52 15.04.2022

В Алматинской области прошло учение «Батыл Тойтарыс – 2022»

танки, армия Фото: Пресс-служба МО РК
Подразделения Десантно-штурмовых войск в ходе основного этапа комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» отработали тактические приемы ведения боевых действий в городских условиях, передает Zakon.kz.

Специфика ведения боя в населенных пунктах требует высокой подготовленности личного состава. В этой связи данному направлению деятельности войск в ходе учения уделено особое внимание.

По замыслу учения батальонная тактическая группа в составе десантно-штурмового батальона, усиленного разведывательными, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями и расчетами БПЛА, во взаимодействии с военнослужащими Сил специальных операций и Национальной гвардии выполняла задачу по освобождению захваченного бандформированием населенного пункта. Пресс-служба МО РК

После разведки местности десантники под прикрытием звена вертолетов армейской авиации совершили обход условного противника и нанесли ему огневое поражение.

танки, учение, армия

Фото: пресс-служба МО РК

Инженерно-саперные подразделения проделывали проходы в зданиях и разминировали освобожденные объекты, обеспечивая продвижение основных сил.

вертолёт, учения

Фото: пресс-служба МО РК

После овладения всеми зданиями к работе приступили подразделения Национальной гвардии, которые провели «зачистку» населенного пункта и организовали мероприятия по охране общественного порядка.

Руслан Жаксылыков, учения

Фото: пресс-служба МО РК

Присутствовавший на активной фазе учения министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков оценил уровень подготовленности военнослужащих и дал указания по поддержанию взаимодействия силовых структур в ходе совместного выполнения учебно-боевых задач.

танки, учения

Фото: пресс-служба МО РК

учения

Фото: пресс-служба МО РК

Межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.

Анастасия Стативкина
МО РК
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