В Алматинской области прошло учение «Батыл Тойтарыс – 2022»
Специфика ведения боя в населенных пунктах требует высокой подготовленности личного состава. В этой связи данному направлению деятельности войск в ходе учения уделено особое внимание.
По замыслу учения батальонная тактическая группа в составе десантно-штурмового батальона, усиленного разведывательными, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями и расчетами БПЛА, во взаимодействии с военнослужащими Сил специальных операций и Национальной гвардии выполняла задачу по освобождению захваченного бандформированием населенного пункта. Пресс-служба МО РК
После разведки местности десантники под прикрытием звена вертолетов армейской авиации совершили обход условного противника и нанесли ему огневое поражение.
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.