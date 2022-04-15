Когда в Нур-Султане отключат отопление

В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа Нур-Султана об окончании отопительного сезона. Пресс-служба акимата Нур-Султана

В ведомстве уточнили, что обслуживающие организации для создания комфортной температуры в помещениях могут самостоятельно регулировать подачу тепла.

Напомним, в 2021 году отопление в столице отключили 29 апреля.