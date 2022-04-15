11:05 15.04.2022
Когда в Нур-Султане отключат отопление
Фото: Zakon.kz
Несмотря на то что в Нур-Султан пришло долгожданное тепло, отключать отопление в городе пока не будут, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа Нур-Султана об окончании отопительного сезона.Пресс-служба акимата Нур-Султана
В ведомстве уточнили, что обслуживающие организации для создания комфортной температуры в помещениях могут самостоятельно регулировать подачу тепла.
Напомним, в 2021 году отопление в столице отключили 29 апреля.
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