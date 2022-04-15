Госорганы Казахстана втрое сократят закуп офисной бумаги

Указом (президента «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата». – Прим. ред.) обращено внимание даже на такой момент, как необходимость сокращения закупа бумаги и расходов, сопряженных с ней. Причем эти расходы будут сокращены в три раза. В целом, меры, предусмотренные указом, будут стимулировать госорганы к обеспечению безбумажной среды и смещать акцент на цифровой формат взаимодействия. Заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы Айгуль Шаимова

Она отметила, что еще в начале 2000 годов была поставлена задача перейти на полный безбумажный документооборот. Однако по сей день документы формируются в электронном формате, а также дублируются в бумажном варианте. Например, нормотворчество – установлено требование формировать проекты НПА в информационной системе, а также собрать живые визы на бумаге.

Развитие цифровых технологий набирает обороты. Поэтому в реализации данного принципа предусмотрен целый блок мер. Отказ в рамках нормотворчества от бумажных носителей. Это значительно оптимизирует данный бизнес-процесс. Айгуль Шаимова

14 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата».