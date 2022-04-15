Защитник сборной Казахстана вышел в финал Кубка Гагарина

В седьмом решающем матче финала Западной конференции московские армейцы переиграли питерский СКА – 3:0, что позволило им выйти в финал Кубка Гагарина. Победу столичным хоккеистам принесли дубль Сергея Плотникова и шайба Константина Окулова.

В составе победителей весь матч отыграл защитник сборной Казахстана Даррен Диц. Всего на его счету в раунде плей-офф 14 игр с активом 4 (1+3) очка.

Даррен Диц является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ, его зарплата составляет 100 млн рублей.

Теперь москвичи в финале Кубка Гагарина сыграют против «Металлурга», который в свою очередь обыграл «Барыс» в первом раунде плей-офф.

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