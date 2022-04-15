Житель ВКО получил пять лет лишения свободы за насилие над полицейским

23 марта 2021 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, прибыл на вызов, чтобы доставить мужчину на медицинское освидетельствование на предмет употребления алкогольных напитков. Пресс-служба ДП ВКО

Агрессивный дебошир отказался выполнять законные требования сотрудника полиции. Находясь в своем доме, мужчина вытащил металлический прут и нанес удар в область живота сотруднику полиции, тем самым причинил стражу порядка телесные повреждения и повредил форменное обмундирование.

В ходе профессиональных действий полицейского злоумышленник был обезоружен и задержан. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Пресс-служба ДП ВКО

Санкцией статьи 380 УК РК предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы в зависимости от степени тяжести причиненного вреда. В случае, если в отношении представителя власти применено насилие, опасное для жизни и здоровья, виновный понесет наказание по части 2 указанной статьи, где установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.