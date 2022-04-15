11:32 15.04.2022
Цифровую платформу для госорганов будут создавать казахстанские IT-компании
Фото: Zakon.kz
На пресс-конференции в СЦК вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин сообщил о привлечении казахстанских IT-компаний для разработки единой платформы цифрового правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО «НИТ» своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании.Аскар Жамбакин
По его словам, в настоящее время идет технико-экономический анализ.
Потребуется порядка 2-3 лет, до конца этого года будут разработаны и начнут применять первые сервисы новой платформы.Аскар Жамбакин
Ранее для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании «Сбер». Позже от сделки о переносе eGov на платформу Сбербанка для Казахстана отказались.