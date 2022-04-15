Цифровую платформу для госорганов будут создавать казахстанские IT-компании

Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО «НИТ» своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Аскар Жамбакин

По его словам, в настоящее время идет технико-экономический анализ.

Потребуется порядка 2-3 лет, до конца этого года будут разработаны и начнут применять первые сервисы новой платформы. Аскар Жамбакин

Ранее для внедрения новой цифровой платформы в Казахстане выбрали решения российской компании «Сбер». Позже от сделки о переносе eGov на платформу Сбербанка для Казахстана отказались.