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13:43 15.04.2022

WhatsApp станет аналогом соцсетей

WhatsApp станет аналогом соцсетей Фото: pexels
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление мессенджера. Одно из главных изменений – появление сообществ по аналогии с соцсетями, пишет Zakon.kz.

Также появится функция обмена объемными файлами и другие нововведения, сообщает 4pda.to.

Вот несколько примеров использования нововведения: групповой чат можно создать для группы родителей учеников, соседей.

Это позволит сделать общение более удобным и быть в курсе тематических событий, которые не затеряются в панели переписки.

Команда WhatsApp также подтвердила, что с последующими обновлениями приложение получит возможность отправки объемных файлов (до 2 ГБ), режим аудиоконференции для 32 человек, функцию реакции на отдельные сообщения посредством смайликов и возможность удаления сообщений для администраторов групп.

Дата появления новых функций пока неизвестна.

Анастасия Жданова
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