13:43 15.04.2022
WhatsApp станет аналогом соцсетей
Фото: pexels
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление мессенджера. Одно из главных изменений – появление сообществ по аналогии с соцсетями, пишет Zakon.kz.
Также появится функция обмена объемными файлами и другие нововведения, сообщает 4pda.to.
Вот несколько примеров использования нововведения: групповой чат можно создать для группы родителей учеников, соседей.
Это позволит сделать общение более удобным и быть в курсе тематических событий, которые не затеряются в панели переписки.
Команда WhatsApp также подтвердила, что с последующими обновлениями приложение получит возможность отправки объемных файлов (до 2 ГБ), режим аудиоконференции для 32 человек, функцию реакции на отдельные сообщения посредством смайликов и возможность удаления сообщений для администраторов групп.
Дата появления новых функций пока неизвестна.