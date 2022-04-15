WhatsApp станет аналогом соцсетей

Также появится функция обмена объемными файлами и другие нововведения, сообщает 4pda.to.

Вот несколько примеров использования нововведения: групповой чат можно создать для группы родителей учеников, соседей.

Это позволит сделать общение более удобным и быть в курсе тематических событий, которые не затеряются в панели переписки.

Команда WhatsApp также подтвердила, что с последующими обновлениями приложение получит возможность отправки объемных файлов (до 2 ГБ), режим аудиоконференции для 32 человек, функцию реакции на отдельные сообщения посредством смайликов и возможность удаления сообщений для администраторов групп.

Дата появления новых функций пока неизвестна.