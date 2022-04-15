14:46 15.04.2022
Избил бывшую жену: мужчина задержан в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане задержали мужчину, который избил бывшую супругу на улице. Инцидент произошел 13 апреля, сообщает Zakon.kz.
Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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В ведомстве уточнили, что после заявления пострадавшей нарушитель был задержан. Он водворен в камеру временного задержания Управления полиции района «Есиль».
В отношении 25-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом, – отмечено в сообщении полиции.
Стоит отметить, что ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследования бывшим супругом.
В отношении мужчины были вынесены защитные предписания, также ему разъяснили последствия их нарушения. Тем не менее преследование продолжилось.
Так, в марте 2022 года за совершение правонарушения постановлением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана дебошир дважды был признан виновным, суд применил административное взыскание в виде «предупреждения».