Избил бывшую жену: мужчина задержан в Нур-Султане

Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ведомстве уточнили, что после заявления пострадавшей нарушитель был задержан. Он водворен в камеру временного задержания Управления полиции района «Есиль».

В отношении 25-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом, – отмечено в сообщении полиции.

Стоит отметить, что ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию из-за преследования бывшим супругом.

В отношении мужчины были вынесены защитные предписания, также ему разъяснили последствия их нарушения. Тем не менее преследование продолжилось.

Так, в марте 2022 года за совершение правонарушения постановлением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана дебошир дважды был признан виновным, суд применил административное взыскание в виде «предупреждения».