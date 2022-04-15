Нужно действовать в рамках правового поля – Генпрокуратура о протестных акциях

Генеральная прокуратура и Верховный суд проводят личный прием каждого заявителя. По каждой жалобе мы стараемся найти правовые механизмы. Но уголовный и гражданский процессы предусматривают то, что какая-то сторона обязательно будет недовольна. Свое несогласие протестные группы иногда выражают в акциях протеста, нарушениях общественного порядка. Думаю, с их стороны это не совсем правильно – надо добиваться решения своих вопросов только правовыми способами. Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев

Асет Чиндалиев добавил, что по этим вопросам граждане могут обращаться в Генеральную прокуратуру или областные филиалы, также есть право ходатайствовать в апелляционную и кассационную инстанции.

Я думаю, что граждане должны действовать в рамках правого поля. По всем этим гражданам у нас есть данные, по поступившим обращениям мы уже истребовали дела. Мы очень внимательно их рассматриваем и продолжим работу над разрешением их вопросов. Асет Чиндалиев

Напомним, 11 апреля вкладчица финпирамиды совершила самодподжог у здания МВД в Нур-Султане. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, комментируя произошедшее, заявил, что потерпевшая совершила самоподжог с целью оказания давления на следственные органы.