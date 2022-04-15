Столичным студентам рассказали о ценностях и секретах семейной жизни

Счастливая, радостная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, основанное на труде и выборе. Создание семьи – ответственный поступок, который требует много времени, затрат сил и энергии. Но это достойное дело, это – главное дело жизни, – напутствовала студентов депутат маслихата Назгуль Макжан.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В ходе мероприятия председатель ОО «Қазақ қызы», основатель Института культурно-нравственного воспитания Қазақ қызы, член Комиссии по делам женщин, внештатный советник акима Нур-Султана Каракат Абден отметила важность повышения активной роли женщины в обществе и необходимости укрепления традиции в семье.

На встречу были приглашены студенты 1-2 курсов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Назарбаев Университета, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Секретами семейной гармонии с учащимися также поделились член рабочей группы «Женское лидерство», известный тележурналист, продюсер Айгуль Мукей, секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Нур-Султана Карлыгаш Саркенова. Спикеры подчеркнули, что такая диалоговая площадка создает идеальные условия для совершенствования понимания семейных ценностей.

Члены комиссии в свободном формате вели активную беседу со студентами, а также провели для них сессию «вопрос-ответ».

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

На встрече активным участникам проекта «Отбасы мекені» – молодым семьям – вручили благодарственные письма от имени заместителя акима Нур-Султана Берика Джакенова.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В мероприятии также приняла участие заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Салтанат Турсынбекова.