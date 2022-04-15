Брали взятки за продление инвалидности – Антикор расследует уголовное дело

Они на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, говорится в сообщении.