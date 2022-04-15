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Законодательство РК
16:01 15.04.2022

Брали взятки за продление инвалидности – Антикор расследует уголовное дело

инвалидность Фото: Zakon.kz
В Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении главы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и главы отдела данного ведомства, передает Zakon.kz.
Они на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности.Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, говорится в сообщении.

Ирина Лукичева
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