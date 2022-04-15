Советы юриста: вправе ли банк требовать исполнения обязательства по кредиту от гаранта

Женщина пожаловалась, что из-за этого не может получить декретные деньги и погасить собственный кредит.

По словам специалистов, Гражданский кодекс РК предусматривает, что человек, выступающий гарантом по кредиту, обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично солидарно с должником.

Следовательно, кредитор вправе требовать исполнения обязательства полностью от гаранта.

Выступая гарантом должника, по договору займа вы взяли обязательство своевременно возвратить заимодателю (банку) сумму денег. Следовательно, вы отвечаете за эту задолженность перед банком, и вам необходимо в обязательном порядке выплатить заем. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Как освободить имущество от ареста

Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» гласит, что исполнительное производство прекращается, если взыскание или иное требование исполнительного документа исполнено в полном объеме.

В случаях прекращения исполнительного производства судебный исполнитель в течение суток выносит об этом постановление.

Исполнительный документ либо его копия с соответствующей отметкой направляется судебным исполнителем в суд или другой орган, в котором был зарегистрирован арест.

Необходимо также оплатить исполнительскую санкцию, расходы по исполнению, пени и сумму оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

Оплата деятельности частного судебного исполнителя производится за счет средств должника и устанавливается постановлением правительства от 4 мая 2014 года, которым утверждены размеры оплаты деятельности ЧСИ в размере от трех до 25% в зависимости от категории дел и суммы взыскания.

Меры принудительного исполнения (арест) подлежат отмене одновременно с прекращением исполнительного производства и после оплаты необходимых расходов.

Возможно ли получить выплаченные деньги от должника

После выплаты займа банку гарант имеет право обратного требования (регресса) к должнику в размере исполненного обязательства.

Для этого необходимо подать исковое заявление в суд по месту жительства должника.

К исковому заявлению прилагаются следующие документы:

копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором;

документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия совершались.

В обязательном порядке необходимо оплатить государственную пошлину, которая должна быть подтверждена платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством банкоматов, электронных терминалов, каналов удаленной связи и платежного шлюза электронного правительства – чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде.

Также можно подать электронную форму искового заявления через сайт «Судебный кабинет».